Южно-Сахалинск, 30 мая, 2018, 07:52 — ИА Регнум. На реализацию программы газификации Сахалинской области до 2020 года будет направлено около 14 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев в Южно-Сахалинске.

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«Мы (ПАО «Газпром») с властями Сахалина детально рассмотрели план-график на 2018 г., включающий всю адресную программу объектов, которые планируют выполнить до 2020 г.», — сказал Голубев.

По его словам, за оставшиеся годы по программе «Газпром» должен вложить 4,5 млрд рублей, а власти Сахалинской области — около 10 млрд рублей.

Голубев добавил, что за три года на Сахалине планируется газифицировать около 10 тыс. домовладений.

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