Москва, 30 мая, 2018, 07:45 — ИА Регнум. До 25 градусов тепла прогреется 30 мая воздух в Москве и Московской области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Днем термометр покажет +23…+25 °С в Москве и +22…+27 °С в Подмосковье.

Ветер будет дуть западный и северо-западный 7−12 м/с, с порывами до 15−20 м/с. Из-за усиления ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на 31 мая в регионе заметно похолодает — до +5…+10 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, к столичному региону подходит циклон из Скандинавии. В Москве 1 и 2 июня ожидается похолодание.

Читайте также: Синоптики предупредили о надвигающемся на Москву штормовом фронте