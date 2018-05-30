Москва, 30 мая, 2018, 07:36 — ИА Регнум. В России численность официально зарегистрированных безработных граждан снижается около трех месяцев подряд. С 14 марта (785 тыс. 040 человек) их число уменьшилось на 52 тыс. 530 человек, сообщили в Минтруда РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Так, за неделю (16−23 мая) численность безработных граждан снизилась на 1,1% и составила 732 тыс. 510 человек. Годом ранее этот показатель составлял 848 тыс. 780 человек. При этом количество свободных вакансий в органы службы занятости составило 1,58 млн единиц.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 65 регионах. В 18 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в Пензенской области и Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в апреле 2018 года составил 4,9%. 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные.

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