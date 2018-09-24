Ярославль, 30 мая, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Уже к концу дня 29 мая в мэрии Ярославля официально признали очевидный факт: у мэра Владимира Слепцова появился новый заместитель из Красноярска, и рассказали, чем он будет заниматься. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Алексей Аксютенко

Как сказано в официальном релизе, мэр города Ярославля Владимир Слепцов назначил Алексея Аксютенко своим заместителем по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики. Эта должность ранее никем не занималась — особо подчеркивают в мэрии.

«На новой должности Алексей Аксютенко будет курировать вопросы информационной политики города, координировать деятельность департамента территориальной безопасности, а также территориальных администраций, регулировать вопросы гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять взаимодействие мэрии города с правоохранительными органами на областном и федеральном уровнях», — поясняется на сайте городских органов власти.

В ведении Алексея Аксютенко будет находиться работа Единой диспетчерской службы.

Но, пожалуй, основное и самое интересное из всего функционала, возложенного на нового зама, — это взаимодействие со структурными подразделениями правительства Ярославской области, Ярославской областной думы и муниципалитета города Ярославля. Таким образом, можно предположить, что кандидатура Аксютенко на должность зама, а потом и первого зама мэра согласована и утверждена в высших кабинетах регионального правительства, и такого конфуза, как с Дмитрием Носовым, скоропостижно покинувшим Ярославль, уже не случится. Между тем обсуждается информация, что именно Носов и посоветовал мэру Ярославля Алексея Аксютенко на должность заместителя.

Как сообщают в мэрии Ярославля, Алексей Аксютенко окончил в 2001 году Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2006 году ему присуждена степень кандидата медицинских наук. В 2007-м окончил Новосибирский государственный медицинский университет по специальности «экономист-менеджер», проходил обучение в Ярославском филиале государственной академии промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова по программе «Управление закупочной деятельностью» .

С 1999 по 2018 год Аксютенко работал в Красноярской городской администрации, где прошел путь от методиста молодежного центра до заместителя главного архитектора города — начальника отдела выдачи разрешений, контроля и муниципального заказа.

В связи с этим довольно любопытным послужным списком в Ярославле Алексея Аксютенко уже прозвали «доктором по закупкам».