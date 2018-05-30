Тель-Авив, Израиль, 30 мая, 2018, 07:29 — ИА Регнум. С визитом в Израиль прибыл спикер Верховной рады АндрейПарубий 29 мая, сообщает «112 Украина».

Луи Икар. Соблазнение. 1922

Согласно сообщению, Парубий уже посетил кнессет (парламент) Израиля и встретился с главой израильского парламента КнесетуЭдельштейном. Украинский политик сравнил Израиль с Украиной, поскольку якобы в обеих странах ведутся равнозначные войны, а также настоятельно рекомендовал Эдельштейну признать украинский миф о «голодоморе» 1932−1933 годов.

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Напомним, в феврале 2018 года в парламент Израиля внесли законопроект, который признает голод в СССР 1932−1933 годов «геноцидом украинской нации». Закон внес на рассмотрение депутат от партии Кулану (ивр. Все мы) АкрамХасон. Партия входит в правительственную коалицию в кнессете.