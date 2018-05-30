Киев, 30 мая, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Киеву следует перестать критиковать Берлин за его участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге с главой Украины Петром Порошенко, сообщает «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о «Северном потоке — 2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины», — заявил Штайнмайер.

По его словам, ФРГ прилагает усилия по обеспечению транзита природного газа через территорию Украины, для этого ведутся переговоры с Евросоюзом, которые должны принести результат. Опасения Киева лишиться транзита газа безосновательны, подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, «Северный поток — 2» является проектом магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, его протяженность составит более 1,2 тыс. километров, пропускная способность двух ниток будет достигать 55 млрд кубометров газа в год.

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