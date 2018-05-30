Москва, 30 мая, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Торги по рублю завершились 29 мая снижением. Он подешевел к доллару США на 49 коп., к евро — на 1 коп. Его ослаблению способствовала дешевеющая нефть и дорожающий доллар. Против единой валюты рубль сохранил позиции на уровне 72,41 руб. Евро находится под давлением из-за усиления политических рисков в Италии и Испании, поэтому рост пары евро/рубль был сдержанным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Ситуация в Италии накаляется. Инвесторы продают евро, так как опасаются, что на очередных выборах евроскептики наберут еще больше голосов и проведут референдум по выходу страны из зоны евро. В Испании 1 июня парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству.

Сегодня, 30 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent теряет в цене 0,58%. На фоне дорожающего доллара давление на нефтяной рынок сохранится, а значит и рубль сдаст позиции иностранным валютам на открытии торгов. Поддержкой для рубля сегодня выступят аукционы Минфина РФ, на которых ведомство планирует разместить два выпуска ОФЗ на 30 млрд рублей.

Давление на российскую валюту будет нарастать со стороны покупателей. Чтобы «долларовые быки» перешли в наступление им необходимо закрепиться выше уровня 63,65 руб. Тему санкций никто не отменял. На сегодня цель по доллару 63,35 руб.

В паре евро/рубль боковая динамика сохранится до тех пор, пока не разрешится ситуация в Италии и Испании, или участники не переведут свое внимание на другие события, которые ещё не произошли. Диапазон для колебаний курса евро 72,05−73,05 руб.

Напомним, 29 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 49 коп. (+0,79%) до 62,81 руб., курс евро повысился на 1 коп. (+0,02%) до 72,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+100,0%), евро/рубль — 659,1 млн евро (+68,33%).

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