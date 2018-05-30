Симферополь, 30 мая, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Мнение так называемого постпреда президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о якобы имеющих место проблемах с Крымским мостом являются лишь проявлением его некомпетентности и даже технического невежества. Об этом заявил 30 мая вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

Most.life Керченский мост

«Давая оценку Крымскому мосту и делая такие громкие заявления по техническим несоответствиям, нужно разбираться в инженерии. Я думаю, указанный господин (Бабин), если им и является, то он инженер глупости», — цитирует слова Полонского РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Бабин высказал мнение, что возведённый Россией мост через Керченский пролив якобы мешает торговому судоходству и любой инцидент с торговым судном «может привести к необратимым последствиям» для сооружения. В Крыму назвали эти «беспокойства» из Киева агонией.

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