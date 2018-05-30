Саратов, 30 мая, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Закупку 18 иномарок на почти 31 млн рублей, объявленную подразделением правительства Саратовской области, после инцидента с участием ведомственного автомобиля минфина с нетрезвой блондинкой за рулём жители требуют отменить. Идёт сбор подписей под соответствующей петицией, адресованной на имя губернатора Саратовской области Валерия Радаева. В ней жители требуют отменить закупку и навести «порядок в вопросах использования служебного автотранспорта, закреплённого за региональным правительством и его структурными подразделениями», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пьяный водитель

Напомним, 25 мая 2018 года появилась информация, что сотрудники ГИБДД в Саратове остановили автомобиль с нетрезвой дамой за рулём и спящим мужчиной на заднем сиденье. Автомобиль оказался закреплён за министерством финансов Саратовской области. Женщина выходить из автомобиля отказалась, аргументируя тем, что подождёт, пока ей привезут водительские права и удостоверение личности. По сообщениям саратовских СМИ, мужчина, находившийся в салоне, был похож на министра финансов региона Александра Выскребенцева, назначенного на этот пост в 2014 году. Позднее в ведомстве сообщили, что министр с 10 по 31 мая находится в отпуске.

По факту происшествия с участием служебного автомобиля начата проверка правоохранительных органов, а глава региона Валерий Радаев создал спецкомиссию для проведения служебной проверки.

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За две недели до данного ЧП на сайте госзакупок правительство области через своё структурное подразделение ГУ Саратовской области «Транспортное управление» объявило два аукциона на приобретение 18 автомобилей Toyota Camry чёрного цвета. Общая начальная цена тендеров — 30 975 999 рублей (12 338 666,64 рубля первый тендер и 18 637 333,3 рубля второй), что составляет порядка 1,72 млн рублей за один автомобиль. Средства на эти покупки планируется выделить в виде субсидии из регионального бюджета. Аукционы намечены на 4 июня.

Жители области после ЧП с ведомственным автомобилем потребовали отменить данные тендеры, сославшись на то, что «служебные автомобили используются чиновниками в личных целях».

"Однако нас волнует не только моральный облик Ваших непосредственных подчинённых. В то время, когда служебные автомобили (это показал инцидент с министром финансов) используются чиновниками в личных целях, ГУ Саратовской области «Транспортное управление» собирается потратить почти 31 миллион рублей на закупку 18 новых иномарок (Toyota Camry) для обслуживания сотрудников регионального правительства и его подразделений. В связи с этим мы, жители Саратовской области, требуем, чтобы Вы, Валерий Васильевич, отменили эту закупку и навели порядок в вопросах использования служебного автотранспорта, закреплённого за региональным правительством и его структурными подразделениями», — пишут жители в своём обращении (орфография и пунктуация сохранены).