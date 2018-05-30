Казань, 30 мая, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Из бюджета Казани на оплату услуг по организации и проведению татарского народного праздника Сабантуй планируется потратить 40,264 млн рублей. Исполнителя на данный муниципальный контракт выберут в рамках аукциона 8 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Burbash Празднование «Сабантуя»

Заказчиком тендера выступает управление культуры исполкома Казани, сотрудника которого ранее оштрафовали за скандальный контракт на проведение Дня плуга в Париже.

Напомним, в конце мая 2017 года на Марсовом поле в Париже при участии делегации из Казани, возглавляемой мэром Ильсуром Метшиным, прошло празднование Сабантуя. Общественность подняла вопрос о том, на какие средства делегация посещала мероприятие, и в результате общественного расследования, проверки антимонопольного ведомства выяснилось, что контракт без проведения конкурса был подписан управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар в марте. Сумма составила 9 млн рублей, но, по сведениям активистов, сумма была больше. В результате за нарушение — подписание муниципального контракта без проведения конкурентного отбора был на 30 тыс. рублей оштрафован неназванный сотрудник управления культуры.

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На организацию праздничных мероприятий в Казани в этом году аукцион пройдёт 8 июня 2018 года.

По условиям контракта, победитель должен будет предоставить сценические конструкции в Березовой роще на площадке «Майдан», шатры в количестве восьми единиц, декорации для мероприятия, в числе которых — центральный элемент «Тальянка», декор «Арки сабантуя», декор для плетня, кулисы, а также реквизит — 62 коромысла, полотенца, платки, ленты и другое. Помимо этого, в задачи исполнителя входит предоставление экранного, звукового оборудования и оборудования досмотровых зон, изготовление татарской национальной обуви, оформление площадки мероприятия, административно-техническая группа, обеспечение мероприятия фото и видеосъемкой в течение всего времени проведения, теле‑ и интернет трансляции, концертная программа продолжительностью не менее 90 минут с учётом репетиций, концерт после пролога продолжительностью не менее пяти часов, встреча почётных гостей шестью девушками модельной внешности и артистами, а также многое другое.

Исполнитель должен организовать питание в основном шатре на 300 персон, которых планируют кормить в числе прочего морепродуктами, сёмгой, осетром. На площадке празднования также будут организованы несколько обедов на разное количество персон, как с блюдами попроще, так и с «лососем собственного посола с каперсом и муссом из икры», «террином из мяса утки с соусом из дикой брусники и лесными ягодами» и «камамбером с клубникой».

На площадке празднования, которое должно пройти до 31 июня 2018 года, будет также организована слобода кулинарных традиций России.

Празднование в этот день пройдёт и на Казанском ипподроме, организовать которое должен будет также тот же исполнитель, включая концерт, награждение победителей и питание для 50 персон.