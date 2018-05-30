Якутск, 30 мая, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Для того, чтобы сделать возможной сдачу ЕГЭ по базовой математике, нескольким населённым пунктам Якутии придётся использовать дизельные электростанции. Из-за шквалистого ветра 29 мая пропали электричество и интернет в восьми районах Якутии. Там, где связь и электроснабжение не успеют восстановить, придётся прибегать к помощи генераторов, работающих на дизтопливе. В крайнем случае, выпускники смогут сдать этот экзамен в резервные дни, то есть 25 июня или 2 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

Читайте также: В арктических школах Якутии радуются интернету: «Никто сначала не верил»

«Мы срываем ЕГЭ, это связано не с паводком, а с нагрузками из-за ветра. Очень долго идут восстановительные работы», — цитировало ЯСИА первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова.

Проблемы с энергоснабжением и интернетом, возникли в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Горном, Чурапчинском, Хангаласском, Намском, Амгинском и Таттинском районах республики. Для решения проблемы при правительстве региона был создан штаб межведомственной рабочей группы, который пытается стабилизировать ситуации и не допустить срыва проведения ЕГЭ.

«Прилагаются все возможные усилия для того, чтобы экзамен прошел качественно и в срок, — уверял министр образования и науки республики Владимир Егоров. — Из-за ураганного ветра у нас в ряде улусов возникли проблемы со связью, велись ремонтные работы. Мы знаем, что во всех улусах пункты проведения экзамена подготовлены. Однако остаются проблемы в Таттинском и Амгинском улусах. В тех пунктах, где не будет восстановлено электропитание, будут работать дизельные и бензиновые генераторы электричества. Ситуация находится под контролем».

Министр также выражал надежду, что ЕГЭ смогут сдать завтра все выпускники. В крайнем случае, экзамен по базовой математике там, где его не получится провести 30 мая, состоится в резервные дни, то есть 25 июня или 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, для десятков школ отдалённых территорий Якутии интернет в принципе является недоступной роскошью. Номинально он есть, но по факту с помощью него разве что можно отправить письмо по электронной почте. Руководителю проектного офиса по Международной арктической школе Наталье Ситниковой, сумевшей организовать качественную связь для 25-ти отдалённых школ, поступило ещё 150 заявок на обеспечение соцучреждений интернетом.

Читайте также: В арктических школах Якутии радуются интернету: «Никто сначала не верил»

Напомним также, что в августе 2016 года министерство имущественных и земельных отношений Якутии опубликовало перечень городских и сельских поселений республики, в которых отсутствует техническая возможность приёма заявлений на получение бесплатных участков земли через федеральную информационную систему «Надальнийвосток.рф» в связи с отсутствием нормального интернета. В списке оказалось 234 населённых пункта, жители которых не могут подать заявку на гектары через сайт.