Саратов, 30 мая, 2018, 04:27 — ИА Регнум. Все рейсы «Саратовских авиалиний» отменены с 30 мая 2018 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Anna Zvereva Embraer ERJ-195AR «Саратовских авиалиний»

На предприятии напомнили, что Росавиация своим приказом №340-П от 25 апреля 2018 г. ввела ограничение срока действия сертификата авиакомпании до 30 мая 2018 г.

«На текущий момент, 18:00 часов 29 мая 2018 г., никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало, — сообщили в пресс-службе. — В связи с этим авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил у Москвы содействия в увеличении дополнительных рейсов компании «Аэрофлот» по маршруту «Саратов — Москва». Также он сказал, что коллектив компании «Саратовские авиалинии» нужно сохранить.