Польша обиделась на Киев, Лондон допрашивает детей из России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Вера в перспективы: когда и как бизнес России и США преодолеет санкции?
- Однобокая выгода: Вырастет ли цена на газ для населения Украины?
- Дело молодых: мэрами городов в Литве смогут стать 19-летние;
- Когда праздник — не праздник: за что Польша обиделась на Киев;
- Недетский вопрос: в Лондоне задерживают российских детей.
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