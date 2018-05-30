Нарьян-Мар, 30 мая, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Накануне генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал, назначенный на этот пост в прошлом году, впервые прибыл в Нарьян-Мар. В программе трехдневного визита консула посещение нескольких организаций округа и встреча с представителями общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй». Эта некоммерческая организация уже принимала участие в норвежских проектах. В частности, в 2007 году Норвежским полярным институтом совместно с «Ясавэй» был начат проект по созданию открытой картографической информационной базы по состоянию северного оленеводства и влиянию на него промышленного освоения территории Ненецкого автономного округа. Представители «Ясавэй» должны были собирать данные для информационной базы и отвечать за ее оперативное наполнение.

Малые народы севера

Врио губернатора НАО на встрече с консулом выразил интерес к укреплению экономических связей. По предложению Александра Цыбульского участники встречи с обеих сторон решили сфокусироваться на сотрудничестве в области рыборазведения, аквакультуры, использования альтернативных источников энергии», — сообщили в ИА REGNUM администрации округа.

«Сегодня перед регионами России и Норвегии открываются значительные возможности для диалога по самым актуальным вопросам сотрудничества. Речь идет не только о нашем торговом и инвестиционном партнерстве, но и совместном развитии арктического туризма, научных обменах, поддержке коренных народов Севера, улучшении дорожного сообщения и многих других. Проведение заседания комиссии стало диалоговой площадкой, своего рода «витриной» для обмена опытом и решения наиболее крупных и значимых задач приграничного сотрудничества», — отметил на встрече с консулом Цыбульский.

Тема приграничного сотрудничества для нового главы НАО — отнюдь не новая. Ранее он работал заместителем министра экономического развития РФ и возглавлял в ведомстве группу по межрегиональному сотрудничеству, принимал участие в продвижении программ приграничного сотрудничества, несмотря на особые обстоятельства вешней политики. «Межрегиональные связи, находящиеся вне политики, «нечувствительны» к корректировкам внешнеполитической конъюнктуры», — заявлял Цыбульский на посту замминистра.

«Я первый раз в Ненецком автономном округе, поскольку меня назначили на должность в сентябре, — говорит генконсул Королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал. — К сфере ответственности нашего консульства, кроме Мурманской области, относятся Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Рад, что прибыл сюда во главе такой большой делегации, в которую входят самые разные специалисты».

Добавим, что с норвежским консулом в НАО прибыли эксперты по экономическим вопросам, сотрудник Норвежско-Российской торговой палаты и ряд бизнесменов.

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Напомним, Эрик Сведал был назначен генеральным консулом Норвегии в Мурманске 17 февраля 2017 года. К исполнению своих обязанностей он приступил летом прошлого года. На посту генконсула Сведал сменил Уле Андреаса Линдемана, находившегося на этой должности с 2013 года. Бывший генеральный консул впервые посетил столицу НАО в апреле 2016 года. В ходе общения Линдемана с представителями органов власти Ненецкого округа обсуждались направления сотрудничества арктических территорий двух соседствующих стран в области телемедицины, возобновляемых источников энергии, поддержки коренных малочисленных народов Севера. В мае 2017 года в Ненецком округе прошли Дни культуры Норвегии, их организатором выступили Генеральное консульство Королевства Норвегия в городе Мурманске в сотрудничестве с администрацией НАО, Норвежским Баренцевым секретариатом, культурным центром «Сцена Финнмарка» и Дворцом культуры «Арктика».