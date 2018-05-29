Москва, 30 мая, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Банк России выявил неправомерное использование инсайдерской информации при торговле валютой на Московской бирже в декабре 2015 года, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Lukoil.ru Центральный офис ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве

По их сведениям, Семешкин Кирилл, представлявший компанию Ronin Europe ltd., получал инсайдерскую информацию от начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства ПАО «Лукойл» Бессонова Алексея.

Это позволяло Семешкину совершать сделки с «Лукойлом» и покупать иностранную валюту по заниженной цене. В результате Ronin Europe Ltd получила доход около 146 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦБ за первые три месяца 2018 года выявил более 1,3 тыс. нелегальных микрофинансовых организаций в стране.