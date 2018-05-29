Москва, 30 мая, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Безнаказанные убийства стали обыденностью для Украины, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Комментируя гибель российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине, в российском ведомстве заявили:

«Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников».

«Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима», — подчеркнули в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский гражданин, журналист Бабченко убит 29 мая в Киеве в результате вооруженного нападения.