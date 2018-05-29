Киев, 30 мая, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко опубликовал первый заместитель начальника главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 29 мая в социальной сети Facebook.

Facebook Фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Аркадия Бабченко

По данным полиции, убийца — мужчина 40−45 лет, среднего роста, с небольшим животиком и седой бородой. Был одет в джинсовую куртку, джинсы и темно-синюю бейсболку.

Напомним, вечером 29 мая российский журналист Аркадий Бабченко был ранен в спину из огнестрельного оружия на пороге своей квартиры и умер в машине скорой помощи.