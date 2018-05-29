Москва, 29 мая, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Советник президента Российской Федерации по развитию интернета Герман Клименко допустил, что в ответ на ограничения, которые власти США наложили на «Лабораторию Касперского», американскую корпорацию Microsoft могут «попросить покинуть» Россию. Такое заявление Клименко сделал сегодня, 29 мая, на конференции «Интернет после глобальности».

Microsoft

В рамках конференции проходил круглый стол под актуальным названием «От Роскомнадзора до «Роскомсвободы»: стейкхолдеры интернета о границах и фрагментации». Одним из спикеров на этом столе был Клименко.

Среди множества тем, обсуждавшихся на этом мероприятии, Клименко выразил надежду, что в недалеком будущем мы сможем гордится теми проектами, которые в России успешно развиваются, в частности, в создании искусственного интеллекта и нейронных сетей.

«Понятно, что в современном фрагментационном мире, когда «Касперского» просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft, за этим занятно будет наблюдать», — отметил советник президента.

Он также констатировал, что «у каждого есть кого изгнать».

Напомним, власти США развернули репрессии против «Лаборатории Касперского» и её продукции, запретив её использование во всех государственных структурах США. В Вашингтоне полагают, что продукцию «Касперского» якобы могут использовать российские спецслужбы для доступа к секретной информации.