Президент Египта согласился посетить Судан
Каир, 29 мая, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси согласился посетить Судан в октябре 2018 года, 29 мая передает агентство Reuters.
Kremlin.ru
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси
«(Ас-Сиси) будет участвовать в работе совместной высокой комиссии, также планируется завершение многих комиссий», — сообщил журналистам глава МИД Судана Мохаммед аль-Дирдири по итогам переговоров в Каире.
Судан и Египет сохраняют напряженные отношения из-за территориальных и торговых споров, а также по вопросу о строительстве «Плотины возрождения Эфиопии».
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