Каир, 29 мая, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси согласился посетить Судан в октябре 2018 года, 29 мая передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

«(Ас-Сиси) будет участвовать в работе совместной высокой комиссии, также планируется завершение многих комиссий», — сообщил журналистам глава МИД Судана Мохаммед аль-Дирдири по итогам переговоров в Каире.

Судан и Египет сохраняют напряженные отношения из-за территориальных и торговых споров, а также по вопросу о строительстве «Плотины возрождения Эфиопии».

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