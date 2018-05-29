Москва, 29 мая, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Действия американского президента Дональда Трампа в международной политике в первую очередь направлены против Евросоюза. Об этом 29 мая заявил писатель, полковник запаса Владимир Кошелев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«С чего начал Трамп? С двух процентов (от ВВП на поддержку НАТО). С двух процентов бюджета Европы, значительная часть которых уйдёт на траты по вооружению — в промышленность США. Санкции против России — это и санкции против Европы. Санкции против Ирана — тоже санкции против Европы, и прежде всего против Европы. Мы должны этот момент чётко понимать», — заявил Кошелев.

Если сейчас у западных лидеров настанет, наконец, определённое понимание сложившейся проблемы, то вопрос её разрешения будет не столько политического или экономического характера, сколько сугубо психологического свойства, подчеркнул он.

«Ведь кто-то из западных лидеров высунется, и тут же любезные Соединённые Штаты могут продемонстрировать, как очень легко правительства свергаются даже в Европе», — указал Кошелев.

После своего вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил о том, что увеличение военных бюджетов стран Евросоюз до 2% от их ВВП является «крайним минимумом для ответа на современные очень реальные угрозы».

Впоследствии канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что все члены НАТО, включая Германию, уже взяли на себя обязательства достичь целевого показателя в 2% к 2024 году.

Тем не менее, последнее время политика Вашингтона вызывает всё больше сопротивления в кругах европейских лидеров. После того, как 8 мая США вышли из «ядерной сделки» 2015 года с Ираном, действия американского президента вызвали возмущение стран Евросоюза, которые объявили о намерении «спасти» соглашение вопреки решению Трампа.