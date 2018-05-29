Москва, 29 мая, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Польское руководство становится изгоем в глазах элиты Евросоюза. Об этом 29 мая заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

jamajkamusic Польша в изоляции

«Мне кажется, что над Польшей сгущаются тучи. Если я правильно читаю всю западную литературу, газеты, журналы и политический анализ, Польша уже фигурирует в «плохой компании»: Эрдоган, Корбан, Ципрас, Путин…», — заявил Мигранян.

В этой связи иронично выглядит, как некоторые польские политики и эксперты пытаются учить русских с точки зрения высоких европейских стандартов, подчеркнул он.

«Национализм, популизм и так далее и так далее… Они уже выпали оттуда — их рассматривают уже как абсолютно отвязавшихся и непонятно куда идущих людей», — подчеркнул он.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял о том, что руководство Польши скрытно поддерживают «российский курс по подрыву либерально-демократических западных ценностей», и удерживают Варшаву в Евросоюзе лишь финансовые субсидии.

Были и другие эпизоды трений между Варшавой и руководством наиболее развитых стран Евросоюза: так, в 2017 году премьер-министр Польши Беата Шидло обвинила президента Франции в попытке «политического шантажа» на европейском саммите в Брюсселе по случаю его заявления о возможности прекращения выплат указанных субсидий.

В настоящее время известно, что Евросоюз планирует существенно сократить общие траты на субсидии в период с 2020 по 2027 год.