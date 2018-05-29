Торонто, Канада, 29 мая, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Полиция Канады заявила, что одним из двух террористов, взорвавших бомбу в ресторане в городе Миссиссога, была женщина, 29 мая передает агентство Associated Press.

Niklas Freidwall Взрыв

Напомним, 24 мая двое неизвестных забросили самодельную бомбу в зал индийского ресторана в городе Миссиссога в Канаде. Ранения получили 15 человек. Причины нападения до сих пор неизвестны.

Ранее полиция Канады называла в качестве подозреваемых двоих мужчин и даже публиковала их фотографии.

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