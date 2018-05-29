Москва, 29 мая, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в последнее время лидеры стран Евросоюза пытаются действовать обособленно от Вашингтона и в некоторой степени даже вопреки ему, возлагать больших надежд на такие перемены не следует. Об этом 29 мая заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Европа (несмотря на все неурядицы с США) устоит. Вопрос только, в каком качестве? Я бы не переоценивал эту самостоятельность Европы. Нам бы хотелось этого, понятно, и, в общем-то, вечная мечта нашей дипломатии — и советской, и нынешней, — разделить Штаты и Европейский Союз. Сейчас это получилось, но в общем-то помимо нас. Поскольку есть Трамп», — заявил Барабанов.

Эксперт призвал обратить внимание на последние высказывания лидеров Германии и Франции, которые носили крайне умеренный и осторожный характер.

«То, о чём говорила Меркель в Сочи на пресс-конференции после встречи с президентом России, она говорила очень аккуратно. Она говорила, что трансатлантические отношения остаются в основе, что они рано или поздно восстановятся, что, действительно, Северный поток — 2 привязан к Украине и это придётся соблюдать, хотим мы или не хотим, а Путин — трудный партнёр, но с трудным партнёром надо говорить, потому я здесь. Макрон говорил получше в Петербурге, но примерно то же самое», — напомнил эксперт.

«Эта грань, пропасть между Европой и нами в разы больше той трещины, которая прошла между ними и Трампом. Поэтому они сейчас не ожидали такого, что-то пытаются сделать, но нас по-прежнему не видят, нас боятся, нам не доверяют», — резюмировал эксперт.

Ранее президент Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против Ирана и всех его контрагентов. В соответствии с этим решением 8 мая США вышли из «ядерной сделки» 2015 года с Ираном. Такое решение сильно разочаровало лидеров стран Евросоюза, которые выступили с критикой действий Вашингтона и объявили о намерении «спасти» соглашение вопреки решению Трампа.