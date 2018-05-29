Тирана, 29 мая, 2018, 22:52 — ИА Регнум. 29 мая на стадионе «Летцигруд» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Албании и Косово, завершившийся крупной победой гостей со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Первый гол на экваторе первого тайма забил полузащитник «Херенвена» Арбер Зенели точным ударом в дальний нижний угол — 0:1. В начале второго тайма Зенели оформил дубль — 0:2. Через 16 минут 19-летний форвард «Генка» Эдон Женгрова довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча (Албания/Косово)

Удары 5/6

Удары в створ 1/4

Фолы 14/12

Составы на матч:

Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Джимсити, Лика, Чикалеши, Гури, Ндож, Рамадани, Роши, Кака.

Косово: Уйкани, Ардиан, Алити, Шаля, Рашица, Халими, Авдияй, Зенели, Ррахмани, Войвода, Мурики.

Голы: Зенели 20 — 0:1, Зенели 51 — 0:2, 67 — 0:3.