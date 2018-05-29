Москва, 29 мая, 2018, 22:33 — ИА Регнум. США намерены вывести Россию из международной политики перед решающим столкновением с Китаем. Об этом 29 мая заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

«США приняли такое решение: пока не наступил решающий час, надо сломать и вывести из игры Россию», — заявил Мигранян.

По его словам, сделать так, чтобы Россия была на стороне США, Вашингтон сознательно не желает.

«В Вашингтоне не доверяют и не хотят, чтобы Россия сохранила свою субъектность. Если Россия сохраняет свою субъектность, в решающую минуту вы не можете быть уверены, что Россия поступит так, как хочется. Поэтому надо ломать и делать марионеточный режим, который будет выполнять то, что нужно в решающую минуту. Ставки слишком высоки», — считает он.

По его мнению, в США расценивают Россию в качестве слабого звена, которое можно экономически удушить и создать внутри страны раскол в элитах, раскол между обществом и властью, и в котором после этого возможно осуществить смену режима.

«И когда придут проамериканские, прозападные силы, тогда уже наступит очередь Китая. Хочется надеяться, что в Пекине тоже это понимают — что будет, если они останутся один на один с Вашингтоном», — добавил политолог.