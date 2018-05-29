Лиссабон, 29 мая, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Парламент Португалии проголосовал против легализации эвтаназии — законопроект, предложенный левыми, отвергли 115 парламентариев, поддержали 110, пятеро воздержались, 29 мая передает агентство Reuters.

Густав Климт. Жизнь и Смерть

Эвтаназия, то есть убийство пациента врачом с его согласия или согласия родственников, разрешена в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге и Нидерландах.

В Швейцарии и ряде штатов США разрешена «помощь в самоубийстве» — пациент может сделать смертельную инъекцию под наблюдением врача. Не считаются эвтаназией, но также являются фактическим убийством производимые во многих странах отключения «безнадежных» пациентов от аппаратов жизнеобеспечения.

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