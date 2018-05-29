Киев, 29 мая, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Украина должна преследовать всех, кто принимал участие в строительстве Крымского моста, считает постоянный представитель президента Украины в «Автономной Республике Крым» Борис Бабин 29 мая в интервью изданию «Обозреватель».

Most.life Строители Крымского моста

Бабин отметил, что если учесть технологии, оборудование и измерительные приборы, предоставленные России западными компаниями, а также украинскую рабочую силу, то российского в Крымском мосте только краска.

«Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве», — заявил Бабин.

Тем не менее, более приоритетной задачей для Украины чиновник считает противодействие России на Азовском и Черном морях:

«Другое дело, намного более важное — препятствие российским попыткам уничтожить наше торговое судоходство и рыболовство в Азовском и Черном морях. Вот здесь должен быть применен комплекс действий — не только юридических, но и действий в сфере безопасности, в военной сфере и в других непубличных сферах».

Напомним, автомобильная часть Крымского моста был торжественно сдана в эксплуатацию 15 мая 2018 года. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин. Он возглавил колонну из тридцати грузовиков, которые проверили конструкцию моста на прочность. Мост между Крымом и Краснодарским краем стал самым длинным в Европе. Его длина составляет 19 километров.