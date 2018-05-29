Брюссель, 29 мая, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что уважает Италию и намерен работать с любым итальянским правительством, 29 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Жан Клод Юнкер

«Независимо от того, какая политическая партия будет у власти, Италия является одним из основателей Европейского союза, она внесла огромный вклад в европейскую интеграцию… Европейская комиссия готова работать с Италией со всей ответственностью и взаимным уважением. Италия заслуживает уважения», — заявил Юнкер.

Напомним, в настоящий момент в Италии набирает обороты политический кризис. Новый премьер-министр Италии Карло Котарелли подвергается серьезной обструкции парламента и, вероятнее всего, осенью 2018 года страну ожидают досрочные парламентские выборы.

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