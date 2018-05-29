Нью-Йорк, США, 29 мая, 2018, 21:44 — ИА Регнум. 8000 кофеен Starbucks в течение рабочего дня остаются закрытыми в США — корпорация решила провести для большей части своих сотрудников экстренный тренинг по толерантности, 29 мая передает агентство Reuters.

Эдуард Мане. Интерьер в кафе. 1880

Поводом для тренинга стали действия сотрудника Starbucks в Филадельфии, который в апреле необоснованно вызвал полицию для ареста двоих афроамериканцев.

Толерантность стоит дорого: простой кофеен обойдется корпорации Starbucks примерно в $7 млн.

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