Ивано-Франковск, Украина, 29 мая, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Видеорепортаж о торжественном открытии мемориальной доски оберштурмфюреру 14-й дивизии СС «Галичина» Любомиру Макарушке опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 27 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фашизм на Украине

Событие состоялось 29 апреля 2018 года в селе Сивка-Войниловская Калушского района Ивано-Франковской области.

Напомним, что с конца марта 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Однако глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович официально заявил, что символика дивизии СС «Галичина» нацистской не считается.

Читайте также: Во Львове официально почтили память украинских коллаборационистов