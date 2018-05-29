Киев, 29 мая, 2018, 21:50 — ИА Регнум. На Украине ожидается новая вспышка заболеваемости корью, заявил гендиректор «Центра общественного здоровья Минздрава» Владимир Курпита 29 мая в интервью «РБК-Украина».

Морган Вайстлинг. Сельский доктор

По его словам, вспышка кори длится обычно два года, то есть к весне 2019 года нынешняя вспышка должна пойти на спад, если предпринять все необходимые меры.

Сейчас, по мнению Курпиты, Украину ожидает новая волна кори:

«У нас была надежда, что вспышка пойдет на убыль, но сейчас мы видим, что идет вторая, более сильная волна заболеваемости на корь. В прошлом году мы провели дополнительную волну вакцинации от кори детей до девяти лет. Нам удалось повысить уровень вакцинации среди них до 83%. Но сейчас начали болеть старшие дети 14−17 лет, студенты, а также взрослые», — считает эксперт.

Напомним, что на прошлой неделе в селе Черная Тиса в Закарпатье корью заболело сразу 83 школьника.

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