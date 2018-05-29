Кострома, 29 мая, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Расходы на строительство второго костромского моста через Волгу обещают запланировать в федеральном бюджете на 2019 год, пишет «Kostroma Today». Соответствующее распоряжение имеется в протоколе совместного совещания по вопросу развития дорожной инфраструктуры Костромской области.

Factrory_Boy Мост в Костроме

«Федеральному дорожному агентству подготовить в ходе проекта формирования федерального бюджета на 2019 год… предложения о дополнительном направлении бюджетных ассигнований на финансирование строительства моста», — цитирует издание текст протокола.

Отмечается, что соответствующее поручение дано главе Росавтодора Роману Старовойту. А это значит, что проект строительства моста впервые значится в реальных документах федеральных органов власти, и костромичам больше не придется довольствоваться лишь устными заверениями.

ИА REGNUM напоминает, что бывший министр транспорта России Максим Соколов в сентябре 2017 года заявлял, что еще одна переправа через Волгу должна появиться в Костроме не позднее 2030 года. Точные сроки начала строительства названы не были.

Отметим, что в марте 2018 года местные власти оценивали срок строительства второго моста в 5 лет. Подготовка проектной документации должна была занять около года.

Тема строительства второго моста обсуждается в Костроме более 20 лет. Ранее чиновники обещали начать постройку в 2012—2015 годах и даже заложили камень на месте возведения новой переправы, но строительство этого объекта так и не началось.

У Костромской области финансов на постройку второй переправы нет — затраты примерно равны суммарному доходу региона за год. Федеральный бюджет отказывает в выделении денег, указывая на затратность проекта и на то, что нынешнего моста области и городу хоть и с трудом, но хватает.