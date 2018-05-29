Кострома, 29 мая, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В 2018 году в Костромской области было трудоустроено 124 инвалида, сообщает пресс-служба губернатора области. Каждый второй обратившийся в службу занятости нашел новую работу. Это в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

А. Авдеев. Праздник труда

В 2018 году на 189 предприятиях региона, на которых трудятся более 100 сотрудников, установлена трехпроцентная квота для приема инвалидов на работу. Из них 133 организации перевыполняют квоту в 1,4 раза: всего на таких предприятиях трудятся 1 530 костромичей с ограниченными возможностями.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2018 года для организаций, на которых трудятся от 35 до 100 человек, установлена квота в размере 2% на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 1 апреля 2018 года в 435 таких организациях установлены 496 квотируемых рабочих мест для ЛОВЗ, фактически же там работают 553 инвалида.