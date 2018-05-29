Кишинёв, 29 мая, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Объем денежных переводов в Молдавию из-за рубежа за первые четыре месяца 2018 года вырос на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $427,45 млн. Как сообщили в Нацбанке Молдавии, денежные переводы сохранили высокие темпы роста в апреле, подтвердив тенденцию возвращения к «уверенному росту, наблюдавшемуся до кризиса, связанного с мошенническим выводом в 2014 году 1 млрд евро из банковской системы страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поленов. Лодка

В рейтинге стран, откуда поступают деньги от гастарбайтеров, по-прежнему лидирует Россия (27,2%). В рейтинге стран, откуда поступают деньги от гастарбайтеров, за Россией следуют Израиль (18,5%), Италия (13,1%), США (8,2%), Германия (6,2%), Великобритания (5,5%). В целом на страны ЕС приходится 39,9% переведенных денег.

В валютной структуре переводы в евро составляют 48,8%, в долларах США — 42,4% и в российских рублях — 8,8%.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей.