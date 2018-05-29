Нью-Йорк, США, 29 мая, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Американский фондовый рынок снова лихорадит — с начала торгов главный промышленный индекс Dow Jones рухнул на 1,5%, 29 мая передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

К середине дня индекс Dow Jones Industrial Average упал на 386,69 пункта (1,56%) до 24 366,40 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 31,95 пункта (1,17%) до 2689,38 пунктов, индекс Nasdaq Composite снизился на 46,15 пункта (0,62%), до 7387,70 пунктов.

Стоит отметить, что рынок еще не «переварил» информацию о продолжении торговой войны с Китаем — заявления Белого дома о скором введении новых ввозных тарифов и экспортных ограничений подхлестнут рынок к очередным изменениям.

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