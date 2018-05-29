Баку, 29 мая, 2018, 20:53 — ИА Регнум. 29 мая на стадионе «Бакинский олимпийский стадион» между национальными сборными Азербайджана и Киргизии был разыгран товарищеский матч, завершившийся уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

(сс) Comfreak Решающий

Первый гол в дебюте матча забил защитник «Карабаха» Максим Медведев, замкнув навес с углового — 1:0. На 74-й минуте Махир Мадатов удвоил преимущество в счете — 2:0. Через 9 минут форвард «Габалы» Урфан Аббасов установил окончательный счет — 3:0.

Статистика матча (Азербайджан/Киргизия)

Удары 11/5

Удары в створ 6/1

Владение 57%/43%

Составы на матч:

Азербайджан: Агаев, Гараев, Пашаев, Медведев, Абдуллаев, Махмудов, Алексеров, Шейдаев, Абышов, Имамвердиев, Аббасов.

Киргизия: Кашуба, Козурбаев, Шератов, Сидиков, Мурзаев, Сагинбаев, Откеев, Уулу, Дюшобеков, Мусабеков, Шамшиев.

Предупреждения: Гараев — 47.

Голы: Медведев 16 — 1:0, Мадатов 74 — 2:0, Аббасов 83 — 3:0.