Миасс, Челябинская область, 29 мая, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Скандальный южноуральский город Миасс может возглавить пресс-секретарь губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. Документы им уже сданы в конкурсную комиссию, написал он на своей странице в соцсети Facebook.

(сс) Алексей Петров Вид на Миасс с горы

Напомним, губернатор Борис Дубровский ранее заявил журналистам о том, что Миасс возглавит человек из его команды. Возможно, Федечкин — именно тот человек. Он из команды главы региона и уроженец Миасса. Кроме того, в комментариях к своей записи он пояснил, что принял это решение по согласованию с работодателем.

Впрочем, есть и ещё один кандидат, которого можно назвать представителем губернаторской команды. Речь идёт о директоре Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолии Лобко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главы Миасса стал вакантен 15 мая. Депутаты городского собрания удовлетворили заявление прежнего градоначальника Геннадия Васькова о досрочной отставке. Сейчас экс-мэр находится в СИЗО. Задержали его 14 мая. А 15-го суд постановил отправить его под стражу.

Нового мэра предстоит определить по конкурсу. Приём заявок завершат завтра, 30 мая. Уже заявились шесть кандидатов. Среди них врио главы Миасса Григорий Тонких.