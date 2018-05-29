Харьков, Украина, 29 мая, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Почти все военные, служившие в так называемой «зоне АТО», вывезли оттуда на Украину оружие и боеприпасы, заявил сегодня, 29 мая, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга в Харькове.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Вселенская несправедливость порождает вселенский радикальный протест. Увольнение в запас приводит к желанию или попытке применения незаконно вывезенного почти каждым, кто отбывал военную службу в зоне АТО, оружия и боеприпасов. Применение гранатометов в центре столицы или в других местах свидетельствует, что у нас беда», — считает Матиос.

Напомним, что, по данным швейцарской организации Small Arms Survey, на руках у украинцев находится до 5 млн единиц нелегального оружия.