Бишкек, 29 мая, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Бывшему председателю правительства Киргизии Сапару Исакову предъявлено обвинение по статье «Коррупция», сообщает 29 мая агентство «КирТАГ» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В отношении Исакова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ГКНБ пояснили, что обвинение было предъявлено в рамках расследования уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Бывший председатель правительства обвиняется в лоббировании интересов иностранной компании при реконструкции ТЭЦ.

По данным следствия, в 2013 году Исаков, занимая должность заместителя руководителя аппарата президента республики, использовал свое политическое положение и лоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика на модернизацию ТЭЦ, что нанесло ущерб государству.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Сапар Исаков заявил, что не может нести всю ответственность за выделение $368 млн на реконструкцию ТЭЦ, так как решение было одобрено почти всеми депутатами парламента республики.