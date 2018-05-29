Пекин, 29 мая, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Министерство торговли Китая «удивлено» намерением Белого дома США ввести новые тарифы и ограничения в отношении китайских товаров и компаний, 29 мая передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг

Минторг КНР призвал США действовать в соответствии с достигнутыми договоренностями о прекращении «войны тарифов». В противном случае Китай будет «защищать свои интересы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 мая Белый дом США заявил о скором введении новых 25%-ных ввозных пошлин на ряд китайских товаров, а также новых экспортных ограничениях для китайских компаний.

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