Китай призывает США соблюдать договор о прекращении «войны тарифов»
Пекин, 29 мая, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Министерство торговли Китая «удивлено» намерением Белого дома США ввести новые тарифы и ограничения в отношении китайских товаров и компаний, 29 мая передает агентство Reuters.
Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг
Минторг КНР призвал США действовать в соответствии с достигнутыми договоренностями о прекращении «войны тарифов». В противном случае Китай будет «защищать свои интересы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 мая Белый дом США заявил о скором введении новых 25%-ных ввозных пошлин на ряд китайских товаров, а также новых экспортных ограничениях для китайских компаний.
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