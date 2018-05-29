Карпинск, Свердловская область, 29 мая, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В Свердловской области отобранная из проживающей в Карпинске многодетной семьи девочка попала в больницу. Ребёнок оказался в медучреждении с высокой температурой и кашлем, сообщил корреспонденту ИА REGNUM отец многодетной семьи Иван.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

«Мы пришли со Светланой (супруга Ивана — прим. ИА REGNUM) в социально-реабилитационный центр города к своим детям и не увидели своей маленькой дочери. На вопрос, где она, нам ответили, что ребёнок был доставлен в больницу с температурой 38,7. Я спросил, почему не позвонили нам, но директор сослалась на воспитателя, которая должна была позвонить. Но мой телефон всегда доступен, и никакого звонка не было», — сообщил Иван.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда отобранные у многодетной семьи из Карпинска дети попадают в больницу. Ранее 17 марта в больницу с подозрением на бронхит попал шестилетний ребёнок, а 22 марта заболел двухлетний сын. Также мать сообщила, что в апреле была избита её 14-летняя дочь, которая также находится в социально-реабилитационном центре (СРЦ). По информации супругов, побои ей нанесли одноклассницы.

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Напомним, что пятерых детей у семьи из города Карпинска отобрали ещё 26 февраля 2018 года. Детей двух, трех, шести, восьми и четырнадцати лет забрали в тот момент, когда родители укладывали их спать. В дом пришли сотрудники управления социальной защиты города Карпинска, ПДН и полиции. Поводом для отбирания послужил сигнал о том, что якобы в семье детей бьют.

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Вскоре выяснилось, что инициатором звонка стала 14-летняя дочь Светлана, у которой неприязненные отношения с отчимом Иваном. Она попросила свою подругу позвонить в полицию и сообщить о том, что в семье бьют детей.

Впоследствии родители пытались выяснить, на каком основании детей отобрали из семьи, но в управлении социальной защиты им так и не представили ни одного документа. При этом семья не пьющая, на момент отбирания не состояла на учёте как неблагополучная, а родители не лишены и не ограничены в родительских правах.

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При этом матери детей предложили лечь в больницу с двухлетним сыном только 7 марта, когда в этот же день перевели остальных детей в СРЦ. Некоторое время здоровые мать и ребёнок находились в медицинском учреждении, но в итоге их выписали, и на данный момент они находятся дома.

Позже сотрудники органов межведомственного взаимодействия пояснили журналистам и общественникам, что детей отобрали по 120-ФЗ о «безнадзорности».

"По всей видимости, отбирание детей произошло с подлогом. В одном из ответов чиновники ссылались на ФЗ-120 о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором есть пункт о «социально-опасном положении». Но понятие социально-опасного положения допускает очень широкое толкование, и по закону, вопреки сформированному у чиновников предрассудку, оно не является законным поводом для отобрания, а только поводом для индивидуально-профилактической работы. Тем более, что детей забирали прямо из дома в тот момент, когда родители укладывали их спать, так что в данном случае ни о какой безнадзорности речи быть на может», — сообщили в пресс-службе свердловского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС).

Общественники уверены, что в действиях сотрудников межведомственного взаимодействия усматриваются признаки превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и самоуправства (ст. 330 УК РФ). Однако в прокуратуре и Следственном комитете отказали в возбуждении уголовного дела.

А вот в отношении отца семейства уголовное дело было возбуждено в начале апреля. Его подозревают в «истязаниях». При этом во время доследственной проверки его ни разу не вызывали на допрос, а после возбуждения уголовного дела первый допрос Ивана состоится завтра, 30 мая.

«На данный момент единственной инстанцией, которая сможет защитить право, остаётся суд. Будем ходатайствовать в суд, который согласно ст. 226 ГПК РФ при выявлении случаев нарушения законности вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам. Надеемся, что после этого будет проведена всесторонняя и непредвзятая проверка законности действий чиновников. Ведь если вспомнить последовательность, то сначала отобрали детей из дома якобы «по безнадзорности», затем задним числом поставили семью на учёт и спустя более месяца, удерживая детей в СРЦ, возбудили уголовное дело против отца, что тоже не является основанием удержания детей вне семьи», — сообщили в пресс-службе свердловского отделения РВС.

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Отметим, что в 2013 году у данной семьи уже отбирали детей. Тогда семью поставили на учёт по неблагополучию, а в 2017 году с учёта сняли. За это время в семье не пострадал ни один ребёнок, более того, за эти годы у родителей было прибавление — девочка и мальчик.