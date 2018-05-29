Вашингтон, 29 мая, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Белый дом США сделал заявление о новых «антикитайских» экономических мерах, которые будут произведены в ближайшее время, 29 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Согласно правительственному заявлению, до 15 июня США введут 25%-ные пошлины на ряд китайских товаров, объем импорта которых в США составляет $50 млрд. Также Белый дом обещает новые ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции китайским компаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая на переговорах в Вашингтоне представители Китая и США достигли предварительных договоренностей о прекращении «войны тарифов». Соглашение о прекращении торговой войны планировалось на последующих переговорах в Пекине, однако этого не произошло.

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