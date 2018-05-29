Волгоград, 29 мая, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Волгоградское управление антимонопольной службы нашло нарушение, допущенное областным Фондом капремонта при заключении контракта на 646 млн рублей. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ведомства. Договор заключался на разработку проектно-сметной документации на замену лифтов.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Жалобу в УФАС подало ООО «Первая лифтовая компания», которое в итоге проиграло в аукционе. Ее представители заподозрили нарушение при заключении контрактов на замену 353 лифтов. Позже подозрения компании подтвердили и специалисты УФАС.

Оказалось, что фонд необоснованно отказал в заключении контракта победителю аукциона. Специалисты фонда решили, что банковская гарантия компании не соответствует требованиям. Из-за этого контракт был отдан «Волгоградской лифтовой компании», которая заняла второе место. Причем договор с победителем был заключен раньше установленного срока. Из-за этого проигравшая фирма не смогла обжаловать решение. Позже специалисты УФАС выяснили, что банковская гарантия «Волгоградской лифтовой компании», победившей в результате, не отвечала всем требованиям. Из этого чиновники сделали вывод, что фонд необоснованно создал преимущество для этой фирмы.

«Выявленные в действиях фонда нарушения являются не только грубыми, но и очевидными, поэтому для нас удивительно, как их вообще можно было допустить. Безусловно, за такие нарушения нами будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц фонда к ответственности», — сказал глава волгоградского УФАС Роман Лучников.

В фонде также отметили, что вопросы вызвало и объединение аукционов по ремонту лифтов в Волгограде, Камышине и Волжском.