Бишкек, 29 мая, 2018, 20:43 — ИА Регнум. МИД Казахстана объяснил массовые усиленные проверки граждан Киргизии в международном аэропорту Алма-Аты необходимостью выявления членов международных террористических организаций, сообщили 29 мая в пресс-службе МИД Киргизии.

geralt Паспортный контроль

Для обсуждения сложившейся ситуации в аэропорт Алма-Аты в Департамент консульской службы МИД Киргизии был приглашен консул Казахстана в республике. Киргизская сторона выразила озабоченность действиями правоохранительных органов Казахстана и обратила внимание на недопустимость действий, унижающих достоинство граждан.

Напомним, Киргизия направила ноту в МИД Казахстана с просьбой объяснить действия сотрудников компетентных органов в отношении граждан республики в аэропорту Алма-Аты. Люди жалуются на опросы в специальных помещениях и сбор персональных данных, вплоть до IMEI кодов мобильных телефонов.

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