Киев, 29 мая, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Средний возраст грузового транспорта на Украине составляет 16 лет, заявил директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин 29 мая на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Цитата из м/ф «Как ослик грустью заболел». реж Юрий Прытков. 1987. СССР Расстроен

Эксперт также отметил, что по дорогам Украины ездит немало грузовиков 90-х годов выпуска, которым 20 и более лет.

По словам бизнесмена, экономические реалии современной Украины таковы, что покупка нового транспорта никогда не окупится. Кроме того, на Украине до сих пор не умеют ни эксплуатировать, ни обслуживать грузовой транспорт экологического класса евро-6.

«Настолько изношенного автопарка, как в Украине, нигде нет. Разве что где-то в Пакистане или Индии. Я слышал, что там тоже не сильно веселая ситуация с новой техникой. Но в целом ситуация с автопарком в Украине близка к критической», — отметил Лёушкин.

Напомним, что, по данным ассоциации Укравтопром, в 2016 году украинские заводы произвели около 5,2 тыс. автомобилей, что почти на 37% меньше, чем было выпущено в 2015 году.