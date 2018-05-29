Калининград, 29 мая, 2018, 20:17 — ИА Регнум. В Россию вернулись семь исторических фолиантов XVIII века, похищенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны из Великого Новгорода. Книги были переданы новгородским музейщикам сегодня, 29 мая, в Калининграде в рамках проекта «Германо-российский библиотечный диалог».

Николай Рерих. Голубиная книга. 1922

«В рамках этого проекта второй раз Новгородский музей-заповедник получает ценности, которые были вывезены во время войны в Германию, — сообщила гендиректор Новгородского государственного объединённого музея-заповедника Наталья Григорьева. — В 2015 году в Берлине состоялся форум только музейного значения. Тогда, например, жительница Берлина вернула кинжал с ножнами».

Сегодня были возвращены семь старинных книг, самой ранней из которых является «Минея Служебная» 1713 года.

«Минея Служебная» — многотомный труд, содержащий службы церковным праздникам и православным святым на каждый день года.

Во время Великой Отечественной войны немецкие захватчики похитили из музейных фондов Великого Новгорода более 34-х тысяч томов, многие из них затем осели в частных коллекциях западных букинистов.

На церемонии передачи присутствовал генеральный консул Германии в Калининграде Михаэль Банцхаф.