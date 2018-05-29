Мурманск, 29 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. В Мурманской области набирает обороты скандал с массовым увольнением преподавателей главного регионального вуза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Решением ученого совета Мурманского Арктического государственного университета (МАГУ) контракты по истечении их срока не возобновлены с 12 преподавателями. В их числе оказались кандидат педагогических наук Наталья Ермолаева, кандидат филологических наук Наталья Шевченко, кандидат философских наук Святослав Шачин и кандидат филологических наук, создатель Центра американистики, получатель норвежских и американских грантов Марина Наумлюк. Преподавателям предложили пройти конкурс на 0,1 ставки сроком на год, но они отказались.

С решением ученого совета не согласились студенты и начали сбор подписей в поддержку преподавателей. Руководство вуза ответило подопечным сухой формулировкой, смысл которой — всё в рамках закона. Региональные власти в ответ на сбор подписей развели руками — структура федеральная, в процесс не вмешаться…

На пике скандала уволенный американист-филолог Наумлюк опубликовала открытое обращение, в котором указывает на удручающее состояние покидаемого ею вуза.

По её словам, кандидаты наук, окончившие престижные вузы, вынуждены работать с устаревшим оборудованием и без научных профессиональных журналов, которые не выписываются в течение последних лет.

«Наш уход означает, что на кафедре остаётся мало профильных специалистов, способных готовить учителей русского языка и литературы профессионально. Государство выделяет немалые бюджетные средства именно на образование студентов, на зарплату преподавателям-специалистам. Студенты хотят в аудиториях видеть профессионалов. Речь идёт о путях развития российского образования, а не только о наших личных судьбах», — заметила Марина Наумлюк.

Именно выделение бюджетных средств может быть причиной кадровых изменений в вузе. Известно, что осенью 2018 года будет обновлен список опорных вузов страны, которые получат финансовую поддержку федерального центра. Не оправдавшие надежд из списка будут исключены. Войдет ли Мурманский Арктический госуниверситет в число аутсайдеров — покажет время.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманский Арктический государственный университет был создан на базе педагогического вуза в октябре 2015 года. Идею создания вуза поддержал президент Владимир Путин, несмотря на то, что у страны к тому времени уже был Северный Арктический федеральный университет в Архангельске (САФУ).