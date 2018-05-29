Мурманский арктический госуниверситет избавляется от преподавателей
Мурманск, 29 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. В Мурманской области набирает обороты скандал с массовым увольнением преподавателей главного регионального вуза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Решением ученого совета Мурманского Арктического государственного университета (МАГУ) контракты по истечении их срока не возобновлены с 12 преподавателями. В их числе оказались кандидат педагогических наук Наталья Ермолаева, кандидат филологических наук Наталья Шевченко, кандидат философских наук Святослав Шачин и кандидат филологических наук, создатель Центра американистики, получатель норвежских и американских грантов Марина Наумлюк. Преподавателям предложили пройти конкурс на 0,1 ставки сроком на год, но они отказались.
С решением ученого совета не согласились студенты и начали сбор подписей в поддержку преподавателей. Руководство вуза ответило подопечным сухой формулировкой, смысл которой — всё в рамках закона. Региональные власти в ответ на сбор подписей развели руками — структура федеральная, в процесс не вмешаться…
На пике скандала уволенный американист-филолог Наумлюк опубликовала открытое обращение, в котором указывает на удручающее состояние покидаемого ею вуза.
По её словам, кандидаты наук, окончившие престижные вузы, вынуждены работать с устаревшим оборудованием и без научных профессиональных журналов, которые не выписываются в течение последних лет.
«Наш уход означает, что на кафедре остаётся мало профильных специалистов, способных готовить учителей русского языка и литературы профессионально. Государство выделяет немалые бюджетные средства именно на образование студентов, на зарплату преподавателям-специалистам. Студенты хотят в аудиториях видеть профессионалов. Речь идёт о путях развития российского образования, а не только о наших личных судьбах», — заметила Марина Наумлюк.
Именно выделение бюджетных средств может быть причиной кадровых изменений в вузе. Известно, что осенью 2018 года будет обновлен список опорных вузов страны, которые получат финансовую поддержку федерального центра. Не оправдавшие надежд из списка будут исключены. Войдет ли Мурманский Арктический госуниверситет в число аутсайдеров — покажет время.
Как сообщало ИА REGNUM, Мурманский Арктический государственный университет был создан на базе педагогического вуза в октябре 2015 года. Идею создания вуза поддержал президент Владимир Путин, несмотря на то, что у страны к тому времени уже был Северный Арктический федеральный университет в Архангельске (САФУ).