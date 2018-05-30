Москва, 30 мая, 2018, 07:14 — ИА Регнум. 28 мая в долгожданную Якутией отставку ушел глава республики Егор Борисов. Заявив, что перед страной поставлены абсолютно новые задачи и республике нужен новый руководитель, он ушел по собственному желанию. О его преемнике и других новых назначениях в арктических регионах РФ рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

Крайне низкий рейтинг Борисова среди российских губернаторов, низший в стране процент проголосовавших на мартовских выборах за действующего президента — звенья одной цепи. В республике масса серьезных проблем, связаны они и с несоблюдением сроков расселения аварийного жилья, и с ростом тарифом ЖКХ, и с многолетним дефицитом бюджета. В тот же день о назначении на пост главы Республики Саха Владимир Путин сообщил действующему мэру Якутска Айсену Николаеву, который — есть основания считать — будет чувствовать себя в новой должности уверенно. Один из вопросов, который можно адресовать ему уже сейчас, — это к какому макрорегиону он будет относить свою территорию, к Арктике или Дальнему Востоку, с учетом того, что включение более обширных земель в состав Арктической зоны могло бы помочь решению ряда якутских проблем.

Кроме того, глава правительства утвердил нового «арктического вице», которым стал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он же возглавит Госкомиссию по вопросам развития Арктики, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Трутнев не специализировался именно на Арктике, но, будучи в прошлом главой Министерства природных ресурсов и экологии, знает об этом регионе важные подробности.

Что могут принести новые назначения, читайте в статье: Север встречает новых правителей

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