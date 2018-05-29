Вашингтон, 29 мая, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Вице-председатель правящей партии КНДР Ким Ён Чоль направляется в США для переговоров о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, 29 мая передает агентство Reuters.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Согласно заявлению Белого дома, представитель Северной Кореи проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Прилет Ким Ён Чоля в Нью-Йорк из Пекина ожидается в среду 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая о том, что встреча 12 июня в Сингапуре остается в силе, стало известно из заявления Дональда Трампа — президента США устроил «основательный ответ» КНДР о необходимости проведения переговоров на высшем уровне.

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