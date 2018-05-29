Тбилиси, 29 мая, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В инфекционную больницу Тбилиси с «острым отравлением» доставлены девять человек, в том числе один ребенок, которые пообедали в ресторане «Имерули эзо» в поселке Натахтари Мцхетского района Грузии, передает 29 мая телеканал «Рустави-2».

(сс) Eason Lai from 上海 Хинкали

В агентстве безопасности продовольствия Грузии сообщили, что проведут внеплановую проверку ресторана на соответствие санитарным нормам. Однако сотрудники общепита отрицают свою причастность к массовому отравлению людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года заведующий отделением седьмой инфекционной клинической больницы Львова заявил, что в одном из ресторанов отравились 18 человек, в том числе два ребенка.